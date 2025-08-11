Справа про розкрадання коштів на закупівлях для цифрової модернізації: ексдержсекретарю Мін’юсту обрали запобіжний захід

Про це інформує САП.

Вказано, що слідчий суддя застосував запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту.

"Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 4 млн грн застави з покладенням відповідних процесуальних обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з НАБУ за сприяння міністра юстиції України викрили колишнього держсекретаря Мін’юсту України та чинних топчиновників на розкраданні бюджетних коштів.

Фігуранти вкрали понад 10 млн грн на закупівлях для цифрової модернізації. За матеріалами справи, до оборудки причетний колишній державний секретар Міністерства юстиції України, а також діючі керівник та заступник відомчих управлінь.

Причетним оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах).