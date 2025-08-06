Колишнього держсекретаря Мін’юсту та чинних топчиновників підозрюють у розкраданні коштів на закупівлях для цифрової модернізації

Про це інформує Служба безпеки України.

Зазначається, що фігуранти вкрали понад 10 млн грн на закупівлях для цифрової модернізації. За матеріалами справи, до оборудки причетний колишній державний секретар Міністерства юстиції України, а також діючі керівник та заступник відомчих управлінь.

Як встановило розслідування, посадовці привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення для потреб Мін’юсту. Цей апаратно-програмний комплекс мав забезпечити модернізацію електронних систем відомства.

фото: Служба безпеки України

"За даними слідства, у 2021 році фігуранти ініціювали укладання договору з афілійованою приватною компанією на придбання для Мін’юсту нових серверів та програмного забезпечення на 19 млн грн. При цьому вказана вартість закупівлі в рази перевищила середньоринкові ціни на ці види товарів та послуг. Таким чином, понад половину суми, перерахованої з бюджету на рахунки підрядників, було викрадено організаторами схеми", - розповіли в Службі безпеки.

Там додали, що ініційована правоохоронцями товарознавча та судово-економічна експертизи придбаного серверного обладнання та програмного забезпечення підтвердили факти незаконної діяльності.

"На підставі отриманих доказів ексдержсекретарю Мін’юсту, очільнику та заступнику відомчих управлінь повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні в особливо великих розмірах)", - зазначили в СБУ.

Там додали, що орім цього, за цією ж статтею про підозру повідомлено трьом керівникам афілійованої приватної компанії, з якою було укладено відповідний договір.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Реакція Мін’юсту

У Міністерстві юстиції заявили, що надають всебічну підтримку антикорупційним органам для об’єктивного розслідування справи щодо закупівель 2021 року.

"У зв’язку з розслідуванням Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Служби безпеки України щодо можливого привласнення понад 10 мільйонів гривень державних коштів посадовими особами Міністерства юстиції під час закупівель, проведених у 2021 році, повідомляємо, що Міністерство активно співпрацює з правоохоронними органами для об’єктивного, всебічного та прозорого розслідування", - наголосили в Мін’юсті.

Там додали, що повністю відкриті до взаємодії з правоохоронними органами та всебічно сприяють встановленню всіх обставин справи.

"Одночасно вживаються додаткові заходи для посилення внутрішнього контролю для профілактики подібних правопорушень", - акцентували у відомстві.