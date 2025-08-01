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Головна Кримінал Розтратив мільярд гривень на закупівлі продуктів для ЗСУ: викрито експосадовця Міноборони

Розтратив мільярд гривень на закупівлі продуктів для ЗСУ: викрито експосадовця Міноборони

Катерина Ганжа
1 серпня, 2025 п'ятниця
09:34
Кримінал

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки за сприяння міністра оборони викрили розтрату понад 1 млрд грн, виділених на придбання продуктів харчування для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року. За матеріалами справи, до незаконної діяльності причетний ексочільник одного із департаментів Міноборони

Зміст

Про це інформує Служба безпеки України. 

Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді навесні 2022 року, фігурант уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ.

При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.

"За матеріалами справи, посадовець Міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах", - зазначили в Службі безпеки. 

Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів.

"Слідчі СБУ повідомили ексчиновнику про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах)", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

"Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину", - додали в СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше на Київщині викрили начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ, який привласнював гроші на закупівлі бойових дронів. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
СБУ
Міністерство оборони
ЗСУ
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