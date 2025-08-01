Розтратив мільярд гривень на закупівлі продуктів для ЗСУ: викрито експосадовця Міноборони

Про це інформує Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді навесні 2022 року, фігурант уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ.

При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.

"За матеріалами справи, посадовець Міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах", - зазначили в Службі безпеки.

Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів.

"Слідчі СБУ повідомили ексчиновнику про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах)", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

"Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину", - додали в СБУ.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.