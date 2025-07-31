Розкрадав кошти на закупівлі дронів: на Київщині викрили начфіна бойової бригади ЗСУ

Про це інформує Служба безпеки України.

Йдеться про безпілотні авіаційні комплекси, які з’єднання використовує для аеророзвідки та коригування артилерійського вогню по штурмових групах окупантів на Краматорському напрямку.

"Щоб реалізувати оборудку, начфін бригади уклав декілька договорів за завищеними цінами з підприємством свого приятеля", - розповіли в СБУ.

Там зазначили, що тільки за одним із задокументованих епізодів фігуранти привласнили на закупівлі безпілотних систем майже 2 мільйони гривень. За ці гроші, як наголосили в Службі безпеки, можна було придбати ще декілька оптових партій розвідувальних БПЛА.

Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти розкрадання державних коштів.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів було виявлено документацію, яка підтверджує оборудку.

"На підставі зібраних доказів начфіну бригади та його спільнику-підприємцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.