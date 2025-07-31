У Харкові затримали колишнього енергетика, який працював на РФ

Про це інформує Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, замовлення окупантів виконував 34-річний експрацівник Харківського підприємства теплоенергетики, якого звільнили через наркозалежність. ФСБ дистанційно завербувала його через телеграм-канали з пошуку "легких заробітків" і запропонувала гроші в обмін на співпрацю.

За наявною інформацією, росіяни збиралися використати інформацію від коригувальника для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів.

"Головним завданням агента був збір координат. Серед іншого, він намагався розвідати геолокації мобільних вогневих груп ППО, які захищають високовольтні трансформаторні підстанції Харкова, а також координати модульних котелень та когенераційних установок, що забезпечують мешканців міста теплом і електрикою замість атакованих ворогом ТЕЦ", - розповіли в Службі безпеки.

Там додали, що додатково коригувальник намагався виявити пункти дислокації ТЦК.

"Для цього він під час побутових розмов випитував адреси військкоматів у знайомих, які відвідували режимні об’єкти, а потім фотографував ці будівлі", - зазначили в СБУ.

За матеріалами справи, агент координував свою підривну діяльність із діючим співробітником ФСБ, особу якого вже встановила Служба безпеки.

Співробітники спецслужби задокументували дії ворога та провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони та енергооб’єктів. На фінальному етапі спецоперації фігуранта було затримано.

Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами роботи на ворога.

"Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.