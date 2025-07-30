Готував "прориви" росіян на Харківщині: СБУ затримала агента ФСБ в одному з підрозділів Сил оборони

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як зазначається, фігурантом виявився 26-річний мобілізований, якого окупанти завербували через Телеграм-канал із пошуку легких заробітків. Він погодився на співпрацю з ворогом, бо шукав кошти, щоб покрити свої борги за азартні ігри.

Як встановило розслідування, фігурант наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ рашистів у районі Великого Бурлука. Після коригування ворожих атак він завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими приводами.

Під час таких "виходів за периметр" агент додатково збирав для ФСБ дані про дислокацію розташованих поруч військових частин Сил оборони. За даними СБУ, росіяни розраховували, що надані агентом відомості можна буде використати для підготовки так званих прорирів вглиб території України.

Фігуранта затримали "на гарячому", коли він фіксував на телефон локацію українських захисників біля передової. Під час обушків у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Також Служба безпеки встановила особу російського куратора цього агента. Ним виявився уродженець Севастополя, співробітник ФСБ РФ Супруненко Олексій Леонідович. Раніше він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присягу та перейшов на бік ворога.

Слідчі СБУ в Харківській області повідомили агенту та його куратору він ФСБ підозру у державній зраді.

Затриманий агент перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.