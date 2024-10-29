Посадовця одного з районних ТЦК Києва підозрюють в організації корупційної схеми

Про це інформує поліція Києва.

За даними слідства, до ТЦК доставили чоловіка, який не став на військовий облік, не мав військово-облікових документів та відмовився проходити ВЛК. Згідно з чинним законодавством відносно нього мали скласти адмінпротоколи про адміністративні правопорушення. Вони передбачали сплату штрафу.

"Однак, посадовець ТЦК запропонував йому за 25 000 гривень посприяти непритягненню його до відповідальності. Крім того, за 4 000 доларів обіцяв "допомогти" у постановці на військовий облік з подальшим отриманням незаконної відстрочки від мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували, як посадовець отримував хабаря. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

"За рішенням суду на час слідства фігурант перебуватиме під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років", - додали в поліції.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.