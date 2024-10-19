Правоохоронці за 10 днів викрили 15 схем ухилення від призову

Про це повідомляє Нацполіція.

"Йдеться про керівників та членів військово-лікарських, медико-соціальних експертних та лікарсько-консультативних комісій, медичних працівників, керівників та працівників навчальних закладів, а також цивільних осіб", - зазначив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

За його словами, суми неправомірної вигоди, яку фігуранти отримували від бажаючих протизаконно уникнути чи відтермінувати мобілізацію, коливалися від $500 до $12 тис.

У поліції додали, що за ці гроші підозрювані виготовляли для військовозобов'язаних чоловіків фіктивні медичні довідки, оформлювали інвалідність, укладали фіктивні шлюби, працевлаштовували до підприємств критичної інфраструктури, а також зараховували на навчання до університетів, зокрема, іноземних.

Заходи з викриття правоохоронці проводили у Закарпатській, Житомирській, Сумський, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській, Черкаській, Харківській областях та Києві.

Андрій Рубель зазначив, що під час проведення слідчих дій в організаторів та учасників корупційних схем поліцейські вилучили близько 23 млн грн у різній валюті, а також інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі всім фігурантам слідчі повідомили про підозри, залежно від їхніх ролей. Дії підозрюваних кваліфіковані за низкою статей КК України:

ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ст. 369-2 (Зловживання впливом);

ст. 366 (Службове підроблення);

ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Підозрюваним обрали запобіжні заходи. Крім цього, декого з фігурантів відсторонили від займаних посад.