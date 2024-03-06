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Псевдореферендум у Херсоні: трьом колаборантам оголосили підозри

6 березня, 2024 середа
15:46
Кримінал Херсон

Про підозру в колабораціонізмі повідомили трьом громадянам України - вони організовували й проводили псевдореферендум РФ на Херсонщині

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Відповідно до даних слідства, один із фігурантів у Суворівському районі Херсона погодився стати очільником дільничної виборчої комісії (ДВК) для проведення псевдореферендуму про приєднання регіону до складу Росії. Він особисто приймав громадян, видавав бюлетені, а також перевіряв "виборців".

Інші двоє громадян України обійняли посади "очільника" й "представника" іншої комісії цього району, що була створена незаконно.

Зазначено, що "голови" комісій формували склад її учасників і контролювали їхню роботу. Також вони складали списки виборців, підписували документацію, були відповідальними за збереження бюлетенів. Водночас фігуранти облаштовували приміщення "виборчих дільниць", зокрема розміщували агітаційні матеріали.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури трьом громадянам України заочно повідомлено про підозру у колабораціонізмі (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - зауважили в прокуратурі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 4 березня Служба безпеки України разом із Нацполіцією викрили 25 фейкових правоохоронців, які добровільно приєдналися до "Головного управління МВС РФ" окупантів на лівобережжі Херсонщини.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Херсон
Херсонщина
Війна з Росією
колаборанти
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