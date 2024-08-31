Ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії метро: генпідряднику оголосили підозру у заволодінні 60 млн грн
Генеральному підряднику, який відповідав за капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії метро, оголосили підозру у заволодінні 60 мільйонами гривень
Про це інформує Київська міська прокуратура.
Вказано, що у період 2022-2023 років КП "Київський метрополітен" уклало договір на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії метро з приватним будівельним товариством, зареєстрованим в Одесі. На договір наклали гриф "для службового користування", тому відповідно до закону "Про публічні закупівлі", процедура відбору генпідрядника не могла відбуватися публічно.
"Одним з елементів капітального ремонту, який зробили не публічним, була заміна кабелю на загальну суму більш ніж 100 млн грн. Генпідрядник, розуміючи, що інформація про умови договору також не стане публічною, вніс в акти виконаних робіт свідомо завищені ціни на поставлену кабельно-провідникову продукцію", - йдеться у повідомленні.
Відтак, вартість кабелів завищили на понад 60 мільйонів гривень.
Директору приватного товариства повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше журналісти Bihus info виявили, що "Київський метрополітен" за керівництва Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт "червоної гілки" вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського, яка виявилась балериною, народною артисткою України.
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