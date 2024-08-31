Ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії метро: генпідряднику оголосили підозру у заволодінні 60 млн грн

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Вказано, що у період 2022-2023 років КП "Київський метрополітен" уклало договір на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії метро з приватним будівельним товариством, зареєстрованим в Одесі. На договір наклали гриф "для службового користування", тому відповідно до закону "Про публічні закупівлі", процедура відбору генпідрядника не могла відбуватися публічно.

"Одним з елементів капітального ремонту, який зробили не публічним, була заміна кабелю на загальну суму більш ніж 100 млн грн. Генпідрядник, розуміючи, що інформація про умови договору також не стане публічною, вніс в акти виконаних робіт свідомо завищені ціни на поставлену кабельно-провідникову продукцію", - йдеться у повідомленні.

Відтак, вартість кабелів завищили на понад 60 мільйонів гривень.

Директору приватного товариства повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.