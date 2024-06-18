Розвідувала місця базування ЗСУ на Дніпропетровщині та Запоріжжі: продавчині загрожує 12 років ув'язнення

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що затримана шпигувала одразу на двох напрямках оборони українських військ. Перший - це південь Дніпропетровської області, де фігурантка розвідувала місця базування підрозділів ЗСУ.

Ще один напрямок - Запорізький. Там ворога цікавили маршрути руху та пункти дислокації українських захисників на підступах до обласного центру.

Російські окупанти планували використати розвіддані для прориву української оборони.

Як встановило розслідування, фігурантка виявилась продавчинею крамниці в одному із селищ на півдні Дніпропетровщини, яке межує із Запорізьким районом. Інформаторка намагалася встановлювати близькі контакти з українськими військовими, щоб "втемну" випитувати потрібні відомості.

Розвіддані вона передавала окупантам через свою знайому, яка проживає у тимчасово окупованому Криму і має брата - командира підрозділу рашистів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості. Наразі жінка перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.