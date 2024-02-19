СБУ та НАБУ викрили заступника голови Запорізької облради на хабарі

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За хабар очільник медустанови мав сприяти перемозі у медичних закупівлях наперед визначених компаній, а також "вчиненню фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ".

Правоохоронці викрили всіх трьох посадовців облради "на гарячому", одразу після передачі ними всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозру", - повідомляє СБУ.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: Служба безпеки України