СБУ та НАБУ викрили заступника голови Запорізької облради на хабарі
Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрили на хабарі заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та місцевого депутата
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За хабар очільник медустанови мав сприяти перемозі у медичних закупівлях наперед визначених компаній, а також "вчиненню фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ".
Правоохоронці викрили всіх трьох посадовців облради "на гарячому", одразу після передачі ними всієї суми неправомірної вигоди.
Наразі тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів.
"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозру", - повідомляє СБУ.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Фото: Служба безпеки України
- 22 грудня повідомлялось, що ексзаступника директора Департаменту державної експертизи Державної служби експертного контролю Сергія Головатого визнали винним у хабарі та засудили на 10,5 року.
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