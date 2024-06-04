СБУ заблокувала канал поширення антиукраїнської літератури у мережі церковних лавок УПЦ МП

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Партії ворожих примірників виявили в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ МП.

Власники цих крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині.

"Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія РФ проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості. За даними слідства, масове поширення провокативних видань могло призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь РФ", - зазначають правоохоронці.

На підставі зібраних доказів власниці однієї з крамниць повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).