СБУ заблокувала канал поширення антиукраїнської літератури у мережі церковних лавок УПЦ МП
Служба безпеки заблокувала канал поширення антиукраїнської літератури мережею церковних лавок УПЦ МП. Зокрема видання, які пропагують релігійну нетерпимість та виправдовували війну проти України
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Партії ворожих примірників виявили в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ МП.
Власники цих крамниць оптом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині.
"Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія РФ проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості. За даними слідства, масове поширення провокативних видань могло призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь РФ", - зазначають правоохоронці.
На підставі зібраних доказів власниці однієї з крамниць повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).
- Вночі 17 травня у Києві демонтували будівлю, зведену УПЦ МП на території Національного музею історії України в буферній зоні ЮНЕСКО "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра".
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