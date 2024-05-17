У Києві вночі демонтували "храм-МАФ" УПЦ МП, який був незаконно зведений у буферній зоні ЮНЕСКО

Про це повідомляє Медіацентр Україна.

Зазначається, що за документами це були три кіоски по 20 м кв, звідки зʼявилася назва "храм-МАФ".

"Зведення споруди відбулось з порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАНУ, а також без дозволів Міністерства культури та інформаційної політики. Крім того, в експлуатацію будівля у встановленому порядку так і не була введена", - йдеться у повідомленні.

Натомість сам музей не мав коштів на демонтаж, тому оголосив про збір 772 тисяч гривень. За 16 годин вдалося зібрати 870 тисяч гривень. За надлишкові кошти, які були отримані під час збору та перебувають на балансі Музею, придбано супутні матеріали для знесення споруди.