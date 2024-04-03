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СБУ затримала брата і сестру, які планували диверсію на залізниці під час руху вантажного ешелону ЗСУ

3 квітня, 2024 середа
10:32
Кримінал

Служба безпеки України затримала брата і сестру, які на Харківщині планували підірвати вантажні залізничні ешелони ЗСУ

Про це інформує СБУ. 

Вказано, що затримані брат та сестра разом працювали у комунальному закладі Ізюмського району. Вони потрапили у поле зору російського ГРУ влітку 2023 року через антиукраїнські дописи у прокремлівських telegram-каналах. 

Спільники розвідували для РФ маршрути руху військових ешелонів ЗСУ на Лиманському напрямку, уразливі ділянки переміщення рухомих складів: залізничні мости, шляхопроводи та автотунелі під коліями. Крім того, вони з'ясовували координати релейних шаф і трансформаторних підстанцій Укрзалізниці.

"На основі цієї інформації загарбники планували здійснити диверсію на залізничній лінії під час руху вантажного ешелону ЗСУ. Таким чином окупанти сподівалися зірвати безперебійне постачання української зброї та боєприпасів на передову східного фронту", - йдеться у повідомленні. 

СБУ задокументувала діяльність зловмисників та затримала їх. Під час обшуків вилучили телефони, якими вони користувались для комунікації з російським ГРУ. 

Братові та сестрі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше СБУ затримала пособницю окупантів, яка намагалася виявити військові аеродроми та місця базування української ППО поблизу Кривого Рогу. Нині жінка перебуває під вартою. 

Теги:
Україна
Укрзалізниця
СБУ
військові
ЗСУ
Війна з Росією
державна зрада
Харківщина
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