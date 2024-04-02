Стежила за літаками й ППО: СБУ затримала агентку ФСБ у Кривому Розі
СБУ затримала пособницю окупантів, яка намагалася виявити військові аеродроми та місця базування української ППО поблизу Кривого Рогу. Нині жінка перебуває під вартою
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Отриману розвідінформацію агресор планував використати для підготовки повітряних ударів по цілях із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed", - поінформували в спецслужбі.
За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. У жовні 2023 року ФСБ завербувала жінку через її подругу, яка нині також перебуває під вартою.
"Щоб слідкувати за бойовою авіацією та протиповітряною обороною ЗСУ, зрадниця виходила на місцевість. Також вона намагалась виявити й приховано зафіксувати військову інфраструктуру. Комунікацію підтримувала у месенджері з кадровим співробітником ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки", - повідомили у пресслужбі.
Під час обшуків у помешканні фігурантки вилучили мобільний телефон із доказами її листувань з окупантами.
Жінці оголосили підозру в держзраді, їй загрожує довічне.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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