СБУ затримала ділків, які намагалися поштою відправити за кордон приціли бойових літаків

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У Кропивницькому було викрито місцевого жителя, який мав намір створити канал нелегального відправлення товарів військового призначення за кордон.

Спершу фігурант хотів продати комплектуючі до оптико-електронної системи наведення винищувачів МіГ-29 до європейських країн. Для переправлення обладнання з України він планував оформити "посилку" через сервіс поштового зв’язку та вказати несправжні дані в митній декларації.

"За наявними даними, клієнтами фігуранта були "перекупи" технологічного устаткування, які хотіли перепродати його за вищу ціну", - додають у повідомленні.

На Полтавщині СБУ затримала ділка, який планував відправити з України запчастини до авіаційної техніки, зокрема - комплектуючі до ударних гелікоптерів Мі-24 і корабельних гвинтокрилів Ка-27.

Клієнтів фігурант шукав на міжнародних торговельних платформах, де розміщував свої інтернет-оголошення.

Фото: СБУ

Коли ж підозрюваний знайшов "замовника" - оформив для нього поштове відправлення як "цивільне" обладнання.

Під час обшуку чоловіка в його оселі було виявлено обладнання, яке підозрюваний готувався відправити за кордон.

Два фігуранти були затримані співробітниками СБУ.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення. За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення джерел походження військового обладнання", - резюмують у повідомленні.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.