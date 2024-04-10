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Оновлено

СБУ затримала екснардепа "Партії регіонів", який співпрацював з РФ і намагався виїхати за кордон

10 квітня, 2024 середа
10:33
Кримінал

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому народному депутату від "Партії регіонів", який співпрацював з ворогом та хотів виїхати за кордон

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що чоловіка затримали біля прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний підозрюваний намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.

За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону чоловік пішов на співпрацю з РФ і "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством.

Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію й управляв компанією у віддаленому режимі. Саме він, за даними СБУ, розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету Росії у вигляді "податків" та "зборів".
 
Також чоловік публічно виправдовував збройну агресію РФ, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Телеграм-каналів.
 
Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Йому загрожує тюремне ув’язнення.

Натомість "Українська правда" із посиланням на власні джерела повідомляє, що підозрюваним виявився ексрегіонал Владислав Лук'янов.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 1 квітня Служба безпеки України затримала у Києві жителя Бердянська, який постачав до РФ будматеріали для зведення укріпрайонів у тимчасово окупованих південних регіонах України.

Теги:
Україна
Партія регіонів
СБУ
Війна з Росією
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