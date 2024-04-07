Скандал із врученням повістки журналісту "Слідство.Інфо": Сирський наказав здійснити перевірку
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачу Сухопутних військ здійснити службову перевірку за матеріалами, опублікованими "Слідство.Інфо" щодо вручення повістки їхньому журналісту
Про це він написав у Facebook.
"За матеріалами, опублікованими Громадською організацією "Слідство.Інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку", - йдеться в повідомленні.
Головнокомандувач підкреслив, що за результатами службової перевірки будуть ухвалені відповідні рішення.
Сирський наголосив, що діяльність журналістів користується повагою керівництва ЗСУ та охороняється законодавством України. За його словами, у Силах оборони засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб.
- Нагадаємо, уранці 6 квітня "Слідство.Інфо" опублікувало інформацію, що Служба безпеки України могла давати вказівки представникам військкомату щодо вручення повістки журналісту, який викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. У Службі безпеки заявили, що проводять перевірку.
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