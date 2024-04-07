Скандал із врученням повістки журналісту "Слідство.Інфо": Сирський наказав здійснити перевірку

Про це він написав у Facebook.

"За матеріалами, опублікованими Громадською організацією "Слідство.Інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку", - йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач підкреслив, що за результатами службової перевірки будуть ухвалені відповідні рішення.

Сирський наголосив, що діяльність журналістів користується повагою керівництва ЗСУ та охороняється законодавством України. За його словами, у Силах оборони засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб.