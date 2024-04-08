Офіс генпрокурора відкрив справу щодо співробітників СБУ та ТЦК, які вручили повістки журналісту "Слідство.інфо"
8 квітня Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження через інцидент із журналістом "Слідства.інфо"
Про це повідомляє пресслужба ОГП.
"У зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту "Слідство.інфо", Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню ДБР.
- Нагадаємо, що журналісти "Слідства.Інфо" виявили, що родина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю.
- Уранці 6 квітня "Слідство.Інфо" опублікувало інформацію, що Служба безпеки України могла давати вказівки представникам військкомату щодо вручення повістки журналісту, який викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. У Службі безпеки заявили, що проводять перевірку.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачу Сухопутних військ здійснити службову перевірку за матеріалами, опублікованими "Слідство.Інфо" щодо вручення повістки їхньому журналісту.
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