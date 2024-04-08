Офіс генпрокурора відкрив справу щодо співробітників СБУ та ТЦК, які вручили повістки журналісту "Слідство.інфо"

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

"У зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту "Слідство.інфо", Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню ДБР.