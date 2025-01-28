СБУ затримала двох мешканців Кременчука під час фотографування винищувачів F-16 на замовлення РФ

Про це інформує СБУ.

Вказано, що затримали мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. За даними слідства, їх завербувала кадрова співробітниця російського ФСБ для збору точних координат основних і резервних аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України, щоб надалі ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Також від них вимагали текстовий та фотозвіт, в якому чоловіки повинні були вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об’єктів.

"Щоб виконати цю вказівку агенти збиралися об’їхали на маршрутних автобусах 5 регіонів України. Біля кожного із потенційних об’єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати "ціль" протягом декількох днів. Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідактивності, задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів F-16", - йдеться у повідомленні.

У чоловіків вилучили мобільні телефони із доказами роботи на РФ і оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.