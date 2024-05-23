СБУ затримала охоронця російської катівні у Херсоні, який мобілізувався до ЗСУ

Про це повідомляє СБУ.

Відповідно до слідства, підозрюваний є мешканцем Миколаївщини. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік почав співпрацювати з ворогом та був призначений охоронцем російської катівні. Її окупанти облаштували на базі захопленої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10.

Росіяни завозили до цієї катівні репресованих місцевих жителів та проукраїнських активістів.

Коли ЗСУ звільнили правобережжя Херсонщини, фігурант переховувався, а згодом - мобілізувався до українських Збройних сил. Таким чином підозрюваний прагнув уникнути правосуддя й "сховатися" в одній із військових частин на півдні України.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території)", - резюмують у СБУ.

Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.