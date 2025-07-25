СБУ затримала продавця дитячих візочків, який працював на ФСБ і коригував російські удари по Харкову

Про це інформує Служба безпеки України.

Зазначається, що фігурант потрапив до уваги ФСБ, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі. Його основним завданням був пошук і передача координат мобільних вогневих груп, радіолокаційних та зенітно-ракетних комплексів ППО, що захищають небо над прифронтовим містом.

фото: Служба безпеки України

"У такий спосіб рашисти сподівалися знищити протиповітряну оборону обласного центру, щоб максимально зосередитись на атаках по цивільній інфраструктурі харків’ян", - зазначили в СБУ.

Там розповіли, що, для того аби скоригувати удари ворога, інформатор під час повітряної тривоги виходив на балкон власної квартири, розташованої на околиці міста, звідки стежив за роботою ППО.

"Перебуваючи на "спостережному пункті", він позначав координати потенційних цілей на гугл-картах і передавав їх куратору через анонімні чати. За наявними даними, для ураження військових об’єктів окупанти планували задіяти ракетне озброєння та надважкі керовані авіабомби", - додали в Службі безпеки.

Співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого інформатора і затримали його за місцем проживання. Разом із цим Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучили телефон із доказами його контактів з окупантами.

"Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.