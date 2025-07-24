СБУ запобігла теракту у центрі Києва: затримали киянку, яка намагалася підірвати кафе

Про це інформує Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під "чужим прапором", переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ.

фото: Служба безпеки України

"Для вчинення злочину вона планувала залишити у кав’ярні два саморобних вибухових пристрої (СВП) загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті", - розповіли в Службі безпеки.

За матеріалами справи, російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечерню годину-пік, щоб вбити максимальну кількість людей.

Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку "на гарячому", коли вона зайшла до кафе із захованими в сумку СВП.

фото: Служба безпеки України

"Служба безпеки встановлює, яким чином фігурантка отримала СВП. Задокументовано, що вона одержала від російського куратора геолокацію місця спланованого вибуху, де мала залишити вибухівку", - додали в Службі безпеки.

У фігурантки вилучили телефон із доказами її контактів з окупантами. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації її дій.

фото: Служба безпеки України

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.