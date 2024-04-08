СБУ затримала шістьох інженерів-проєктувальників, які допомагали ворогу підключити ЗАЕС до Росатома

Про це повідомляє СБУ.

"У результаті багатоетапної спецоперації у Харкові затримано шістьох колишніх посадовців проЄктних інститутів України, які працювали на підсанкційний російський "Росатом", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до слідства, основним фігурантом є керівник проєктної організації у Харкові: він налагодив зв’язок з росіянами через родича-власника ворожої компанії, що виконує завдання Росатома. Комунікацію вони вели через популярний месенджер та електронну пошту.

Фото: СБУ

Також посадовець залучив до такої діяльності ще п’ятьох харківських науковців у сфері атомної енергетики.

На замовлення російської корпорації фігуранти розробляли науково-дослідну та проєктну документацію для модернізації атомних станцій окупантів, зокрема для Курської, Ростовської, Нововоронезької та Балаковської АЕС.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Водночас представники Росатома мали намір залучити харків'ян до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захоплених територіях і на півдні України.

"Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи РФ", - розповіли в СБУ.

Відомо, що за співпрацю окупанти платили українцям винагороду у вигляді криптовалюті. Гроші надходили на криптогаманці підставних осіб, які потім обготівковували отримані кошти і передавали їх підозрюваним.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім шістьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору)", - резюмують у СБУ.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.