СБУ затримала шістьох інженерів-проєктувальників, які допомагали ворогу підключити ЗАЕС до Росатома
У Харкові Служба безпеки затримала шістьох експосадовців проєктних інститутів України, які розробляли документацію для атомних станцій РФ, а також допомагали підключити ЗАЕС до Росатома
Про це повідомляє СБУ.
"У результаті багатоетапної спецоперації у Харкові затримано шістьох колишніх посадовців проЄктних інститутів України, які працювали на підсанкційний російський "Росатом", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до слідства, основним фігурантом є керівник проєктної організації у Харкові: він налагодив зв’язок з росіянами через родича-власника ворожої компанії, що виконує завдання Росатома. Комунікацію вони вели через популярний месенджер та електронну пошту.
Фото: СБУТакож посадовець залучив до такої діяльності ще п’ятьох харківських науковців у сфері атомної енергетики.
На замовлення російської корпорації фігуранти розробляли науково-дослідну та проєктну документацію для модернізації атомних станцій окупантів, зокрема для Курської, Ростовської, Нововоронезької та Балаковської АЕС.
Фото: СБУ
Фото: СБУВодночас представники Росатома мали намір залучити харків'ян до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захоплених територіях і на півдні України.
"Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи РФ", - розповіли в СБУ.
Відомо, що за співпрацю окупанти платили українцям винагороду у вигляді криптовалюті. Гроші надходили на криптогаманці підставних осіб, які потім обготівковували отримані кошти і передавали їх підозрюваним.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім шістьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору)", - резюмують у СБУ.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 8 квітня СБУ запобігла російському авіаудару по нових лініях оборони на прикордонні Сумської області, затримавши пособника окупантів, який наводив ворожі авіабомби.
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