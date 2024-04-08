Наводив авіабомби РФ на Сумщину: СБУ затримала ексрегіонала

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За даними слідства, затриманим виявився колишній місцевий функціонер забороненої Партії регіонів. Після деокупації Сумщини він був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області", - поінформували у спецслужбі.

Росіяни вийшли на чоловіка через його проросійські дописи в соцмережах.

Для виконання ворожих завдань агент виходив на місцевість, де приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати. Його затримали, коли він мав передати окупантам фото й геолокацію цілі. Мобільний телефон, з якого чоловік планував "злити" агресору інформацію, вилучили.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.