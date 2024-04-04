Агента ФСБ, який готував російські удари по аеродромах Кіровоградщини, засудили на 15 років
В Україні на 15 років ув’язнили агента ФСБ РФ, який готував повітряні атаки ворога по аеродромах Кіровоградщини
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Слідство встановило, що фігурантом виявився різноробочий з Кропивницького. Його російська ФСБ помітила завдяки антиукраїнським дописам у прокремлівських Telegram-каналах та завербувала на початку минулого року.
Відомо, що чоловік мав прямий зв’язок із кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ, який перебував у тимчасово окупованому Криму.
За вказівкою окупантів кропивничанин мав коригувати російські удари по аеродромах Сил оборони в області.
"Щоб виконати вороже завдання, зловмисник обходив периметри об’єктів авіаційної інфраструктури, де намагався виявити бойові літаки ЗСУ. Крім того, він звертав увагу на можливу наявність поблизу потенційних "цілей" зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони", - розповідають у СБУ.
Російський агент мав передати отриману інформацію ворожому куратору для коригування вогню в обхід українських систем ППО. За роботу на РФ фігурант отримував перекази коштів у криптовалюті.
СБУ затримала чоловіка на початку літа минулого року: тоді він проводив дорозвідку поблизу стратегічного об’єкта.
"На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - зазначено в повідомленні.
За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
- 4 квітня контррозвідка Служби безпеки України затримала "крота" в Силах оборони, який наводив ракетно-дронові удари росіян по позиціях ЗСУ на Донеччині.
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