СБУ затримала контрактника ЗСУ, який передавав ворогу координати вогневих позицій та фортифікацій

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Інформатором ФСБ виявився контрактник однієї з бойових бригад Сил оборони, яка дислокується на території східного регіону.

Зловмисник передавав російській спецслужбі координати вогневих позицій та військових фортифікаційних споруд.

Фото: Служба безпеки України

Насамперед ворога цікавили геолокації найбільшого зосередження особового складу та розташування важкого озброєння ЗСУ, зокрема танків та ствольної артилерії.

"Щоб замаскувати підривну діяльність, «кріт» працював на ФСБ через свого батька, який у серпні 2023 року виїхав до РФ. Для переїзду в Росію він, як багатодітний чоловік, перетнув кордон у напрямку Євросоюзу, а звідти переправився до країни-агресора. На території рф він встановив контакт з пропагандистом та колишнім співробітником ФСБ Сергієм Карнауховим", - виявили спецслужбовці.

Фото: Служба безпеки України

Саме Карнаухову батько фігуранта «зливав» розвіддані про Сили оборони, одержані від сина. А той своєю чергою передавав ці відомості своєму куратору з ФСБ.

Встановлено, що загарбники використовували розвідувальну інформацію для підготовки прицільних повітряних атак на пункти дислокації українських військ.

Фото: Служба безпеки України

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Фото: Служба безпеки України

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Також вирішується питання щодо повідомлення про заочну підозру батьку затриманого та притягнення його до відповідальності за злочини проти України.