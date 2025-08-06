СБУ збирає докази причетності детективів НАБУ до втечі Боголюбова з України, – УП
СБУ збирає додаткові докази причетності детективів НАБУ до супроводу олігарха Геннадія Боголюбова в Австрію наприкінці червня 2024 року, проте підозри в цій справі ще не оголошено
Про це "Українській правді" повідомили в СБУ.
"Факт супроводження детективами НАБУ олігарха Геннадія Боголюбова за кордон у 2024 році підтверджується аудіорозмовами обвинуваченого у державній зраді нардепа Федора Христенка. Слідством наразі збираються додаткові докази причетності співробітників НАБУ до вказаної події", - йдеться у відповіді на запит журналістів.
21 липня 2025 року СБУ оприлюднила аудіозаписи, на яких депутат Христенко стверджує, що детективи НАБУ допомагали бізнесмену Боголюбову втекти до Австрії влітку 2024 року.
У НАБУ заперечують зв’язок своїх співробітників із втечею: кажуть, що Ілля Статура та Дмитро Атаманчук поїхали до Відня на офіційний захід, а в потяг із Боголюбовим сіли випадково.
СБУ провела обшуки у двох детективів і їхнього керівника, але факт їхньої причетності до втечі не підтверджено, підозр наразі не оголошено.
- У липні 2024 року УП повідомила, що Боголюбов незаконно виїхав з України до Австрії за підробленими документами. У пресслужбі бізнесмена наголосили на відсутності будь-яких судових обмежень, які б забороняли йому перетинати кордон. До того ж на момент виїзду йому було 62 роки, олігарх має 7 дітей, 5 із яких – неповнолітні.
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