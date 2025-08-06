СБУ збирає докази причетності детективів НАБУ до втечі Боголюбова з України, – УП

Про це "Українській правді" повідомили в СБУ.

"Факт супроводження детективами НАБУ олігарха Геннадія Боголюбова за кордон у 2024 році підтверджується аудіорозмовами обвинуваченого у державній зраді нардепа Федора Христенка. Слідством наразі збираються додаткові докази причетності співробітників НАБУ до вказаної події", - йдеться у відповіді на запит журналістів.

21 липня 2025 року СБУ оприлюднила аудіозаписи, на яких депутат Христенко стверджує, що детективи НАБУ допомагали бізнесмену Боголюбову втекти до Австрії влітку 2024 року.

У НАБУ заперечують зв’язок своїх співробітників із втечею: кажуть, що Ілля Статура та Дмитро Атаманчук поїхали до Відня на офіційний захід, а в потяг із Боголюбовим сіли випадково.

СБУ провела обшуки у двох детективів і їхнього керівника, але факт їхньої причетності до втечі не підтверджено, підозр наразі не оголошено.