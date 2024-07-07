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Ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов утік до Австрії, дізнавшись про загрозу арешту, - ЗМІ

7 липня, 2024 неділя
15:19
Економіка Боголюбов і Коломойський

Колишній співвласник групи "Приват" та соратник олігарха Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України до Австрії за підробленими документами

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Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора та в бізнесових колах.

Зазначається, що Боголюбов покинув Україну в ніч на 24 червня поїздом Київ – Хельм. Раніше ця інформація з’явилася у соцмережах.

Причиною втечі називають те, що Бюро економічної безпеки України готує йому підозру в справі "ПриватБанку".

Боголюбов виїхав з країни з підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими, зазначили джерела. Наразі бізнесмен в Австрії.

Також за даними джерел, 6 липня взяли під варту прикордонника, який йому забезпечив виїзд.

Довідково. Боголюбов – український підприємець, мільярдер. Співзасновник і співвласник групи "Приват". Бізнесмену 62 роки, тобто, він не підлягає мобілізації та забороні на виїзд через це.

Після націоналізації "ПриватБанку" Боголюбов разом з Коломойським став об'єктом численних юридичних розслідувань, пов'язаних з виведенням коштів з банку та іншими фінансовими махінаціями.

Що відомо про справи Коломойського

2 вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що в матеріалах справи про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Проте видання "Цензор.НЕТ" опублікувало відео обрання Коломойському запобіжного заходу, під час якого суддя назвав підозрюваного громадянином України.

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

Пізніше Коломойському та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

15 вересня 2023 року СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн. 

25 вересня 2023 року в Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі олігарха Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

28 листопада 2023 року Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою олігарха Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року.

21 грудня 2023 року Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою, водночас зменшивши розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 2 млрд 650 млн грн.

22 січня Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 2 березня із заставою у розмірі 2,65 млрд грн, а згодом продовжив арешт до 2 червня 2024 року, але зменшив заставу - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн. 

Нещодавно Коломойський отримав нову підозру щодо замовлення вбивства директора юридичної компанії задля особистої помсти. У четвер, 9 травня, бізнесмену обрали запобіжний захід - тримання під вартою до 7 липня 2024 року.

16 травня Київський апеляційний суд закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського до НБУ та ПриватБанку про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами ПриватБанку.

Теги:
Кримінал
Україна
бізнес
Приватбанк
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