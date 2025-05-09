Двох підозрюваних у шпигунстві проти України на розвідку Угорщини заарештували без права на заставу
Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід двом із підозрюваних у шпигунській діяльності на користь Угорщині - тримання під вартою. Серед фігурантів - колишня військова
Про це повідомило Суспільне.
Зазначено, що запобіжний захід для підозрюваного чинний із 8 травня - тримання під вартою 60 діб.
Адвокат підозрюваного Михайло Якимчук розповів, що просив суд врахувати помʼякшувальні обставини під час обрання запобіжного заходу.
"Я просив, це прийняти дійсно процесуальне рішення, виходячи з норм чинного законодавства процесуального, обставин справи, надати оцінку дійсно певних пом'якшувальних обставин, які є відносно мого підзахисного, його сімейний стан, наявність стійких соціальних зв'язків, відсутність ризиків. Ми вважаємо, що ті ризики, які були озвучені, вони не підтверджені належними доказами", - додав він.
Водночас суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави для другої підозрюваної. Нею виявилася колишня військова Сил безпеки й оборони, яка у 2025 році звільнилася з підрозділу.
Суд задовольнив клопотання про проведення засідання в закритому режимі.
- 9 травня стало відомо: Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду нашій державі. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт наразі не отримував від Києва офіційних повідомлень.
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