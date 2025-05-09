Двох підозрюваних у шпигунстві проти України на розвідку Угорщини заарештували без права на заставу

Про це повідомило Суспільне.

Зазначено, що запобіжний захід для підозрюваного чинний із 8 травня - тримання під вартою 60 діб.

Адвокат підозрюваного Михайло Якимчук розповів, що просив суд врахувати помʼякшувальні обставини під час обрання запобіжного заходу.

"Я просив, це прийняти дійсно процесуальне рішення, виходячи з норм чинного законодавства процесуального, обставин справи, надати оцінку дійсно певних пом'якшувальних обставин, які є відносно мого підзахисного, його сімейний стан, наявність стійких соціальних зв'язків, відсутність ризиків. Ми вважаємо, що ті ризики, які були озвучені, вони не підтверджені належними доказами", - додав він.

Водночас суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави для другої підозрюваної. Нею виявилася колишня військова Сил безпеки й оборони, яка у 2025 році звільнилася з підрозділу.

Суд задовольнив клопотання про проведення засідання в закритому режимі.