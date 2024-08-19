Шпигували за ЗСУ і скоординували удар по енергооб'єкту: чинного й колишнього поліцейських підозрюють у держзраді

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що російська агентурна мережа, яку нейтралізувала СБУ, діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. ЇЇ діяльність координували одразу дві російські спецслужби: ФСБ та воєнна розвідка РФ.

Зокрема, у Миколаєві затримали двох учасників цієї мережі. Одним із затриманих є місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року перебуває на зв’язку з керівником агентурної групи РФ, колишнім посадовцем розформованої міліції Андрієм Шевченком.

За його вказівкою, ймовірний агент у Миколаєві збирав дані про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ. Також він намагався встановити локації стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу та звітував окупантам про кадрові рішення у правоохоронних органах України.

СБУ встановило, що для отримання розвідданих фігурант використовував власне службове становище, а також випитував потрібні йому відомості у своїх колег по роботі під виглядом товариських розмов.

Також резидент російської агентури залучив до розвідувально-підривної діяльності свого батька - мешканця Миколаєва, який раніше працював у розформованій міліції. За його координатами окупанти здійснили повторний обстріл одного з енергооб’єктів на Прикарпатті. Для цього ексміліціонер таємно використав свого знайомого.

Ще одним завданням цього агента був пошук потенційних кандидатів на вербування, зокрема серед колишніх та чинних правоохоронців і військових на Миколаївщині.

Контррозвідка Служби безпеки затримала його на спробі втечі до Криму. Одночасно було затримано правоохоронця-зрадника.

Слідство встановило, що кураторами осередку був керівник 161-го центру підготовки спеціалістів головного управління генштабу збройних сил РФ і двоє співробітників так званого управління ФСБ у Криму.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та документи із доказами злочинів. Також виявлено російську символіку та рублі.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим агентам про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, за цією ж статтею заочну підозру отримав резидент агентурної групи – Шевченко. Нині тривають комплексні заходи для притягнення його та інших учасників агентурної мережі до відповідальності за злочини проти України.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.