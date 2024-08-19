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Шпигували за ЗСУ і скоординували удар по енергооб'єкту: чинного й колишнього поліцейських підозрюють у держзраді

Світлана Кравченко
19 серпня, 2024 понедiлок
10:26
Кримінал

Служба безпеки затримала двох ймовірних агентів російських спецслужб, які шпигували за Силами оборони та об’єктами критичної інфраструктури України. Фігурантами виявилися колишній та чинний правоохоронці

Зміст

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що російська агентурна мережа, яку нейтралізувала СБУ, діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. ЇЇ діяльність координували одразу дві російські спецслужби: ФСБ та воєнна розвідка РФ.

Зокрема, у Миколаєві затримали двох учасників цієї мережі. Одним із затриманих є місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року перебуває на зв’язку з керівником агентурної групи РФ, колишнім посадовцем розформованої міліції Андрієм Шевченком.

За його вказівкою, ймовірний агент у Миколаєві збирав дані про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ. Також він намагався встановити локації стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу та звітував окупантам про кадрові рішення у правоохоронних органах України.

СБУ встановило, що для отримання розвідданих фігурант використовував власне службове становище, а також випитував потрібні йому відомості у своїх колег по роботі під виглядом товариських розмов.

Також резидент російської агентури залучив до розвідувально-підривної діяльності свого батька - мешканця Миколаєва, який раніше працював у розформованій міліції. За його координатами окупанти здійснили повторний обстріл одного з енергооб’єктів на Прикарпатті. Для цього ексміліціонер таємно використав свого знайомого.

Ще одним завданням цього агента був пошук потенційних кандидатів на вербування, зокрема серед колишніх та чинних правоохоронців і військових на Миколаївщині.

Контррозвідка Служби безпеки затримала його на спробі втечі до Криму. Одночасно було затримано правоохоронця-зрадника.

Слідство встановило, що кураторами осередку був керівник 161-го центру підготовки спеціалістів головного управління генштабу збройних сил РФ і двоє співробітників так званого управління ФСБ у Криму. 

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та документи із доказами злочинів. Також виявлено російську символіку та рублі.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим агентам про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, за цією ж статтею заочну підозру отримав резидент агентурної групи – Шевченко. Нині тривають комплексні заходи для притягнення його та інших учасників агентурної мережі до відповідальності за злочини проти України.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Миколаїв
СБУ
російська армія
ЗСУ
Миколаївщина
Війна з Росією
державна зрада
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