Шукали локації Третьої штурмової та медзаклади, де проходять лікування поранені військові: затримано агентів ФСБ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"За матеріалами справи, основним завданням цих коригувальників було знайти і передати локації Третьої штурмової бригади ЗСУ. Також рашисти хотіли отримати координати військових шпиталів та інших медзакладів, де проходять лікування поранені захисники України", - розповіли в Службі безпеки.

Як встановило розслідування, ворожими агентами виявилися 24-річний різноробочий з Києва, а також 32-річний дезертир, який переховувався на заході України.

Зазначається, що зловмисники діяли окремо один від одного, але їх координував один куратор з окупаційного "управління ФСБ по Криму та м. Севастополю". Його персональні дані вже встановили кіберфахівці СБУ.

За інструкціями російського спецслужбіста агенти намагалися знайти військові об’єкти і з’ясувати наявність там особового складу.

У разі виявлення "потрібних" цілей фігуранти обходили їх, вдаючи телефонну розмову, а насправді знімали відео з прив’язкою до місцевості.

"Для конспірації зрадники використовували по два гаджети: на один – фіксували локації об’єктів, а з другого – контактували з куратором через анонімні чати у месенджері", - додали в Службі безпеки.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили агентів та провели комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації у двох регіонах України обох фігурантів затримали одночасно, коли вони шпигували біля військових об’єктів.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

На місці подій у них вилучили мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

"Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.