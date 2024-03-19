Стежив за ЗСУ за допомогою дронів: на Миколаївщині затримали інформатора РФ

Про це інформує СБУ.

Вказано, що для того, щоб з'ясувати місця розташування української ППО, чоловік запускав дрони, обладнані камерами відеофіксації. Згодом отриману інформацію він передавав представнику російської спецслужби, який виявився співробітником розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут".

"Рашисти планували використати отримані відомості для підготовки диверсій та ракетних ударів по регіону, у тому числі для вогневого ураження українських комплексів ППО. Служба безпеки викрила російського інформатора на початку його розвідувальної активності. Це дозволило "покроково" задокументувати фігуранта та завчасно убезпечити місця дислокації підрозділів ЗСУ. На фінальному етапі оперативних заходів зловмисника було затримано у власному помешканні", - йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, чоловік раніше працював на місцевому оборонному заводі. Окупанти його завербували, оскільки він публікував коментарі, у яких підтримував війну, у російських телеграм-каналах.

Під час обшуків у чоловіка вилучили дрони-розвідники та речовини, що використовують для кустарного виробництва вибухівки. Слідство вважає, що чоловік міг готувати підрив на об’єктах Сил оборони, які потрапляли на камери його безпілотників.

Чоловікові повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі він перебуває під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.