Суд обрав запобіжний захід експосадовцю Сил логістики ЗСУ, який незаконно збагатився на 58 млн грн

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Сторона обвинувачення просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 60 млн грн, але суддя ухвалила рішення, що це буде тримання під вартою з можливістю внесення застави у 6 мільйонів гривень",- зауважила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.