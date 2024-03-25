Суд обрав запобіжний захід експосадовцю Сил логістики ЗСУ, який незаконно збагатився на 58 млн грн
Ексначальнику Центрального управління продовольчого забезпечення командування Сил логістики ЗСУ, який незаконно збагатився на 58 млн грн, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
"Сторона обвинувачення просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 60 млн грн, але суддя ухвалила рішення, що це буде тримання під вартою з можливістю внесення застави у 6 мільйонів гривень",- зауважила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 21 березня працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора викрили ексначальника Центрального управління продовольчого забезпечення командування Сил логістики ЗСУ.
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