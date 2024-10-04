Суттєво послаблює владу РФ й запалює конфлікт на Північному Кавказі, - майор ЗСУ Чечеринда про розборки компанії Wildberries у Москві

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Стрілянина відбулась в офісі компанії "Маркетплейс Wildberries", через яку здійснюється продаж різних товарів. Вартість цієї компанії до війни становила близько $13 млрд. Вона працює в десяти країнах, окрім Росії. У неї є два власники - чоловік і жінка, це Тетяна та Владислав Бакальчуки. Вони почали з'ясовувати стосунки між собою, але що важливо - що пряму участь у цьому конфлікті відігравав Кремль. Кремль вирішив об'єднати цю компанію з іншою та створити російський Amazon", - пояснив Чечеринда.

За словами майора ЗСУ, мільярдер і друг Путіна Сулейман Керімов познайомив Тетяну Бакальчук із Путіним. Путін дав добро на злиття та створення нової компанії. Але чоловік Тетяни, Владислав Бакальчук, вирішив, що не хоче злиття і прагне зберегти свою частку. Цікаво, що він не пішов до суду, а звернувся до Рамзана Кадирова, щоб той допоміг йому повернути бізнес.

"Кадиров найняв бойовий загін чеченських бійців, а дружина Тетяна зі свого боку - інгушську приватну охоронну фірму, яка охороняла офіс. Нещодавно стався збройний конфлікт між чеченцями та інгушами, в результаті якого загинуло двоє інгушів-охоронців, семеро було поранено, а також двоє поліцейських. Це викликало величезний скандал. Тобто в центрі Москви сталася стрілянина, чеченці штурмували інгушів.

Всі учасники конфлікту потрапили до поліції, було порушено безліч кримінальних справ, але всіх відпустили. Згідно з новим законом РФ всі затримані, переважно чеченці, оскільки вони були нападниками, зараз попросилися на так звану СВО, на фронт в Україну", - зауважив Чечеринда.



Єгор Чечеринда зробив висновок, що стрілянина в центрі Москви – це кримінальна драма про майбутнє Росії. Коли бізнесмени у разі будь-якого конфлікту не йдуть до суду, а звертаються до Кадирова або до Керімова.

Майор ЗСУ також додав, що історія мала продовження в Інгушетії, де не забули про національну ганьбу інгушів, коли Кадиров пішов із Путіним на обмін територіями. Відбулася зустріч чеченських і інгушських авторитетів у Москві з приводу цього розстрілу.

"Вони досі з'ясовують стосунки. Депутати держдуми, які є кримінальними авторитетами, зустрічалися в готелі "Аврора" в Москві. Ця історія, очевидно, матиме продовження. Думаю, що вона суттєво послаблює російську владу й запалює новий вогник конфлікту на Північному Кавказі", - наголосив Чечеринда.