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Кіберфахівці ГУР атакували сайти постачальників російської армії, - ЗМІ

Юлія Лаврук
4 жовтня, 2024 п'ятниця
12:23
Війна з Росією хакер

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували низку російських онлайн-ресурсів, які причетні до постачання армії РФ або відстежування переміщення людей у Росії

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Про це повідомили джерела Бабеля, Суспільного та NV.ua.

Зокрема, у результаті операції кіберфахівці отримали доступ до ресурсу okrug.ru, який є постачальниками військового спорядження та уніформи для Військово-космічних сил, Сухопутних військ та Воєнно-морського флоту Росії.

Крім того, хакери атакували ресурси vashhotel.ru та отримали доступ до даних користувачів, зокрема, військовослужбовців РФ, які бронюють житло на території Росії. Також уражено ресурс Gostpatent.ru, який містить базу даних зареєстрованих патентів та може становити інтерес для воєнної розвідки.

"Усі вказані ресурси здійснюють діяльність в інтересах держави-агресора та сприяють окупаційній армії РФ. Разом з цим внаслідок кіберудару на атакованих ресурсах зʼявилося зображення сови над знешкодженим агресором", - сказав співрозмовник Суспільного.

  • Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили кібератаку на російський фінансовий сектор, зокрема, на Альфа-банк, оператора "Ростелеком" і банк "Відкриття"

Теги:
Україна
Росія
Міністерство оборони
Технології
російська армія
хакер
кібератаки
ГУР
хакерські атаки
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