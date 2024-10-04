Кіберфахівці ГУР атакували сайти постачальників російської армії, - ЗМІ

Про це повідомили джерела Бабеля, Суспільного та NV.ua.

Зокрема, у результаті операції кіберфахівці отримали доступ до ресурсу okrug.ru, який є постачальниками військового спорядження та уніформи для Військово-космічних сил, Сухопутних військ та Воєнно-морського флоту Росії.

Крім того, хакери атакували ресурси vashhotel.ru та отримали доступ до даних користувачів, зокрема, військовослужбовців РФ, які бронюють житло на території Росії. Також уражено ресурс Gostpatent.ru, який містить базу даних зареєстрованих патентів та може становити інтерес для воєнної розвідки.

"Усі вказані ресурси здійснюють діяльність в інтересах держави-агресора та сприяють окупаційній армії РФ. Разом з цим внаслідок кіберудару на атакованих ресурсах зʼявилося зображення сови над знешкодженим агресором", - сказав співрозмовник Суспільного.