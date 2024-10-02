ГУР атакувало фінансовий сектор РФ: під кіберудар потрапили Ростелеком і Альфа-банк, - ЗМІ

Про це повідомляють Суспільне, Ліга.net і РБК-Україна з посиланням на джерела в розвідці.

Зазначено, що нова кібератака ГУР охопила Ростелеком, банк "Відкриття" й Альфа-банк.

За словами джерел, унаслідок атаки в системі швидких платежів виник глобальний збій: мобільні програми банків, онлайн-банкінг та внутрішні сервіси установ припинили свою роботу.

У ГУР підкреслили, що атаковані обʼєкти забезпечують російську агресію проти України.

Водночас проросійські медіа повідомляли про глобальний збій в банках РФ, однак причину не розголошували. Також вони не можуть назвати терміни відновлення роботи фінустанов.