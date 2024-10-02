ГУР атакувало фінансовий сектор РФ: під кіберудар потрапили Ростелеком і Альфа-банк, - ЗМІ
Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили кібератаку на російський фінансовий сектор, зокрема, на Альфа-банк, оператора "Ростелеком" і банк "Відкриття"
Про це повідомляють Суспільне, Ліга.net і РБК-Україна з посиланням на джерела в розвідці.
Зазначено, що нова кібератака ГУР охопила Ростелеком, банк "Відкриття" й Альфа-банк.
За словами джерел, унаслідок атаки в системі швидких платежів виник глобальний збій: мобільні програми банків, онлайн-банкінг та внутрішні сервіси установ припинили свою роботу.
У ГУР підкреслили, що атаковані обʼєкти забезпечують російську агресію проти України.
Водночас проросійські медіа повідомляли про глобальний збій в банках РФ, однак причину не розголошували. Також вони не можуть назвати терміни відновлення роботи фінустанов.
- 27 вересня кіберфахівці ГУР атакували понад 800 серверів російських військових, адміністративних і фінустанов по всій Росії: знищили усі дані та документи.
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