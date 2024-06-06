Трьом бойовикам, які штурмували позиції ЗСУ на Донеччині, оголосили підозру в держзраді

Про це повідомляє СБУ.

Фігуранти служили в складі Південного й Західного військових округів РФ та брали участь у штурмах позицій ЗСУ на Донеччині.

Серед них - мешканець тимчасово окупованої території Луганщини. На початку 2024 року чоловік приїхав до російського Нижнього Новгорода, аби за власним бажанням підписати договір з міноборони РФ.

Далі він став стрільцем 3-ї мотострілецької дивізії сухопутних військ ворога. Потім після недовгої підготовки фігуранта відправили штурмувати позиції українських оборонців у Донецькій області.

Інші два затриманих є мешканцями ТОТ Донеччини: один із них приєднався до 29-го окремого мотострілецького полку загарбників. На полігоні в кримському Джанкої він пройшов курси ведення штурмових дій на посаді стрільця.

"Потім зрадника відправили облаштовувати вогневі позиції окупантів уздовж лінії фронту на Запоріжжі, а згодом перекинули обстрілювати передові позиції ЗСУ на Донеччині", - зазначає СБУ.

Інший бойовик "мобілізувався" до лав 109-го полку ворожих угруповань за три дні до повномасштабного вторгнення. У його складі чоловік брав участь у бойових діях у районі Красногорівки.

Усіх трьох фігурантів ЗСУ взяли в полон у травні цього року: двох під час боїв поблизу Красногорівки, а одного бойовика - на Лиманському напрямку.

"Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях держави-агресора чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ)", - резюмують у СБУ.

Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.