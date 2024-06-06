Фальсифікували історію України: СБУ оголосила підозру помічнику Путіна й ректору російського ВНЗ

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Підозру отримали помічник Путіна Володимир Мединський і ректор інституту міжнародних відносин МЗС РФ Анатолій Торкунов.

Обидва фігуранти є співавторами російського так званого підручника "История. История России. 1945 год - начало ХХІ века. 11 класс. Базовый уровень", який окупанти використовують для навчання українських учнів на тимчасово окупованих територіях України - в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та АР Крим.

У підручнику окупація певних регіонів України трактується як "звільнення". Також акцентовано на мовній, культурній та ідеологічній "несумісності" жителів різних регіонів України, зокрема йдеться про "привілейоване становище вихідців із заходу України" та "штучність сучасної української мови".

"У книзі повністю сфальсифіковані історичні події щодо становлення Української Державності. Крім того, на сторінках цього видання автори виправдовують війну Росії проти України та воєнні злочини рашистів", - кажуть у Службі безпеки.

Мединський і Торкунов також є частими гостями в етерах російських ЗМІ, де виступають на підтримку повномасштабного вторгнення РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Мединському і Торкунову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).