СБУ повідомила про підозру дружині екснардепа-регіонала Маркова та арештувала її нерухомість в Одесі

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У 2014 році підозрювана та її чоловік виїхали до Москви, де наразі і переховуються від правосуддя та сприяють війні РФ проти України.

За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення РФ Маркова заснувала в Росії так званий "Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем".

"Серед його співзасновників – підсанкційний російський співак Григорій Лепс, який виступає на підтримку війни проти України. На замовлення корпорації "Ростех" компанія зрадниці розробляє бортові системи для бойових гелікоптерів РФ. Зокрема, йдеться про Ка-52 "Алігатор" та Мі-28Н "Нічний мисливець"", - встановили правоохоронці.

Задокументовано, що від початку повномасштабного вторгнення РФ компанія фігурантки поставила до окупаційних угруповань Росії програмних продуктів на понад 100 млн рублів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Інесі Марковій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Крім того, за матеріалами СБУ суд наклав арешт на її комерційну нерухомість, приватний будинок та земельну ділянку в Одесі на загальну суму понад 250 млн грн.