У 12 областях викрили 8 злочинних груп, які виробляли фальсифіковані пестициди для продажу в Україні та ЄС

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Вказано, що правоохоронці встановили та викрили 8 організованих злочинних груп, учасники організували підпільні цехи з виробництва фальсифікованих пестицидів, на території 12 областей. Зокрема, з березня по липень 2025 року вони виготовили понад 400 тонн контрафактної агрохімічної продукції, за яку планували отримати понад 200 млн грн шляхом реалізації на території України та ЄС під виглядом продукції відомих міжнародних брендів.

У 12 регіонах України вже провели 89 обшуків, у результаті яких викрили підпільні виробничі цехи з виготовлення фальсифікату, поліграфічний цех (виготовлення голограм, етикеток, упаковок тощо) та цех з виробництва тари.

"Реалізація фальсифікату здійснювалася через інтернет-магазини та логістичні компанії, а також контрабандними каналами до країн ЄС. Під час санкціонованих обшуків вилучено понад 175 тонн фальсифікованих пестицидів та компонентів для їх виготовлення. Також проведено контрольні закупки та відборів зразків пестицидів, які за результатами досліджень визнано контрафактними", - йдеться у повідомленні.

Для фіксації злочинів українські правоохоронці створили спільну слідчу групу з правоохоронними органами іноземної держави.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства, незаконного обігу сильнодіючих речовин та незаконного використання знаків для товарів і послуг (ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 229 КК України) триває.

"Вживаються заходи для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб, припинення обігу фальсифікованих пестицидів та захисту прав споживачів і правовласників", - додали в Офісі прокурора.