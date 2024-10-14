У Дніпрі склали адмінпротокол на водія Bentley, який напідпитку тікав від поліції
Правоохоронці в Дніпрі склали адмінпротокол на водія автомобіля Bentley, який напідпитку порушив правила дорожнього руху та тікав від поліції
Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.
"Патрульні подали вимогу про зупинку, але водій її проігнорував, пришвидшився і продовжив рух у напрямку проспекту Лесі Українки. Згодом кермувальник зупинився і поліцейські з ним поспілкувалися", - йдеться у повідомленні.
Так, правоохоронці склали на водія адмінпротокол за порушення ПДР і не зупинку на вимогу поліцейських. Також, за даними поліції, водій мав ознаки сп'яніння і відмовився проходити медогляд у встановленому законом порядку.
Як повідомляє Суспільне із посиланням на власні джерела, за кермом автівки був гендиректор виробництва вікон Сергій Положай.
Що передувало
Раніше Дніпропетровський обласний ТЦК і СП повідомляв, що Положай нецензурно висловлювався на адресу військових після того, як вони зупинили його разом з патрульними для перевірки документів.
"Громадянин Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим ставленням не лише до військового обов’язку, але й до військовослужбовців, і не соромиться при цьому використовувати ненормативну лексику. Фактично громадянин Положай особисто підтвердив протиправність своїх дій", - йдеться у повідомленні.
Так, у мережі поширили відео, на якому видно "ганебні прояви агресивної, брутальної і зухвалої поведінки та нецензурні, принизливі висловлювання і погрози військовослужбовцям" зі сторони гендиректора.
"На даний час проводиться правова оцінка дій громадянина Положая та вирішується питання притягнення останнього до відповідальності згідно з чинним законодавством України", - додали у ТЦК.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.91Продаж 45.55
- Актуальне
- Важливе