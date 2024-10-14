У Дніпрі склали адмінпротокол на водія Bentley, який напідпитку тікав від поліції

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.

"Патрульні подали вимогу про зупинку, але водій її проігнорував, пришвидшився і продовжив рух у напрямку проспекту Лесі Українки. Згодом кермувальник зупинився і поліцейські з ним поспілкувалися", - йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці склали на водія адмінпротокол за порушення ПДР і не зупинку на вимогу поліцейських. Також, за даними поліції, водій мав ознаки сп'яніння і відмовився проходити медогляд у встановленому законом порядку.

Як повідомляє Суспільне із посиланням на власні джерела, за кермом автівки був гендиректор виробництва вікон Сергій Положай.

Що передувало

Раніше Дніпропетровський обласний ТЦК і СП повідомляв, що Положай нецензурно висловлювався на адресу військових після того, як вони зупинили його разом з патрульними для перевірки документів.

"Громадянин Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим ставленням не лише до військового обов’язку, але й до військовослужбовців, і не соромиться при цьому використовувати ненормативну лексику. Фактично громадянин Положай особисто підтвердив протиправність своїх дій", - йдеться у повідомленні.

Так, у мережі поширили відео, на якому видно "ганебні прояви агресивної, брутальної і зухвалої поведінки та нецензурні, принизливі висловлювання і погрози військовослужбовцям" зі сторони гендиректора.

"На даний час проводиться правова оцінка дій громадянина Положая та вирішується питання притягнення останнього до відповідальності згідно з чинним законодавством України", - додали у ТЦК.