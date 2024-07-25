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У Дніпрі затримали двох підозрюваних у вбивстві громадського активіста

Юлія Лаврук
25 липня, 2024 четвер
17:56
Кримінал

У Дніпрі правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві 32-річного громадського активіста. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення

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Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області.

У вівторок, 23 липня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісти 32-річного чоловіка, який поїхав з дому на автомобілі Škoda Octavia.

"Вже наступного дня поліцейські встановили, що чоловік став жертвою злочину. Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, 22 липня фігуранти домовились про зустріч з потерпілим. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків застрелили активіста шістьма пострілами зі зброї. Після цього фігуранти викинули зброю у водойму, тіло померлого закопали у лісосмузі, а його авто відігнали в орендований гараж, кажуть у поліції.

Фото: ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області

 

Правоохоронці затримали двох чоловіків - 39-річного жителя села Слобожанське та 23-річного дніпрянина. Обом затриманим вручили повідомлення про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Тривають слідчі заходи з метою встановлення всіх обставин та мотивів злочину.

Що відомо про активіста

Як пише Суспільне, йдеться про Михайла Тонконогого - голову профспілки автоперевізників Дніпра, активіста та волонтера. Він також був співорганізатором акцій з вшанування загиблих кіборгів, оборонців Донецького аеропорту.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги:
Суспільство
Україна
Дніпро
поліція
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