Відмовився перевозити одразу п’ятьох пасажирів: в Одесі вбили таксиста

Про це повідомляє ГУ Національної поліції Одещини.

Попередньо встановлено, що причиною конфлікту між чоловіками стала відмова таксиста перевезти одразу п’ятьох громадян, адже його автомобіль розрахований на чотири пасажирських місця. Зазначається, що його відповідь обурила одного з потенційних пасажирів, який силоміць почав витягати водія з автівки та застосовувати до нього силу.

"Між чоловіками розпочалась бійка, в ході якої керманич дістав з багажника дерев’яну биту та захищаючись, вдарив нею 30-річного опонента. Той в свою чергу декілька разів вдарив його ножем в груди. Від отриманих тілесних ушкоджень таксист помер на місці події до приїзду медиків", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці Нацгвардії, які в цей час патрулювали прилеглу територію, та інші очевидці події завадили фігуранту втекти з місця злочину.

Дії чоловіка кваліфікували за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, як умисне вбивство. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. За результатами проведеного медичного освідування він перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Згідно із санкцією ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України чоловіку загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.