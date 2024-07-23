У Дніпрі чоловік скинув жінку з 11 поверху, а потім пішов відпочивати: йому оголосили підозру

Про це інформує поліція Дніпропетровщини.

Вказано, що правоохоронці отримали повідомлення про тіло жінки, яке виявили біля одного з підʼїздів будинку по вулиці Антоновича. Після огляду місця злочину та опитування ймовірних свідків, слідчі встановили, що 44-річну жінку ймовірно скинув з балкона 51-річний чоловік, з яким вона проводила час.

"Виявилося, що напередодні чоловік із потерпілою проводили сумісне дозвілля у квартирі підозрюваного. Під час виниклого конфлікту чоловік почав душити жінку, а потім перекинув її через балкон на 11 поверсі. Після скоєного, зловмисник пішов відпочивати. Від отриманих травм жінка загинула на місці", - йдеться у повідомленні.

Оперативники затримали 51-річного місцевого мешканця, який наприкінці минулого року звільнився з місць позбавлення волі за аналогічний злочин. Йому оголосили про підозру в умисному вбивстві (п. 13 ч. 2 ст. 115). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.