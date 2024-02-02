У Грузії затримали активістку, яка облила фарбою ікону зі Сталіним
У п'ятницю, 2 лютого, у Грузії затримали активістку Нату Перадзе, яка облила фарбою ікону із зображенням радянського політичного діяча Іосіфа Сталіна
Про це пише "Новини Грузія".
Зазначається, що активістку затримали у власному будинку. Під час цього вона заявила ЗМІ, що "це танець під дудку радикалів".
"Мене не налякати, боротьба продовжується, і я викрию беззаконня зсередини в'язниці! Тепер я подивлюся, на що вони підуть", - сказала Перадзе та додала, що планує оскаржити рішення суду.
Суд у Грузії присудив п'ять діб арешту Перадзе, за фактом "дрібного хуліганства".
- 11 січня учасники проросійського угруповання "Альт-Інфо" влаштували акцію протесту у Тбілісі біля будинку громадянської активістки Нати Перадзе. Вона облила синьою фарбою ікону святої Матрони Московської із зображенням радянського диктатора Йосифа Сталіна. Ікону виявили в соборі Святої Трійці. Як з’ясували, її передали храму лідери проросійської партії "Альянс патріотів" Ірма Інашвілі й Давид Тархан-Моураві.
- 12 січня православна церква Грузії попросила жертводавців переписати ікону канонізованої РПЦ святої Матрони Московської, на якій зображений радянський диктатор Йосиф Сталін.
- Учасники проросійського руху "Альт-Інфо" вимагають арешту активістки, яка облила фарбою ікону з зображенням Сталіна. Партія "Грузинська мрія" виступає за запровадження відповідальності за такі дії.
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