У Грузії затримали активістку, яка облила фарбою ікону зі Сталіним

Про це пише "Новини Грузія".

Зазначається, що активістку затримали у власному будинку. Під час цього вона заявила ЗМІ, що "це танець під дудку радикалів".

"Мене не налякати, боротьба продовжується, і я викрию беззаконня зсередини в'язниці! Тепер я подивлюся, на що вони підуть", - сказала Перадзе та додала, що планує оскаржити рішення суду.

Суд у Грузії присудив п'ять діб арешту Перадзе, за фактом "дрібного хуліганства".