Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Тбілісі активістка облила фарбою ікону зі Сталіним, проросійські протестувальники влаштували акцію біля її дому

У Тбілісі активістка облила фарбою ікону зі Сталіним, проросійські протестувальники влаштували акцію біля її дому

11 січня, 2024 четвер
00:13
Світ Акція протесту біля будинку Нати Перадзе

У столиці Грузії Тбілісі учасники проросійського угруповання "Альт-інфо" влаштували акцію протесту біля будинку громадянської активістки Нати Перадзе. Остання облила синьою фарбою ікону святої Матрони Московської із зображенням радянського диктатора Йосифа Сталіна. 

Про це повідомив проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу".

Учасники акції протесту, які прийшли до будинку Нати Перадзе, заявили, мовляв, вона "образила ікону". Також вони вигукували образи на її адресу й обіцяли, що "самі виконають те, чого не виконали держава і закон".

Учасників акції оточила поліція, їм запропонували розійтися та попередили, що будь-яке порушення закону правоохоронці негайно припинятимуть.

Акція протесту біля будинку Нати Перадзе

Фото: facebook.com/dato.shalikashvili1


Ікону святої Матрони Московської, на якій зображено Сталіна, виявили в соборі Святої Трійці у Тбілісі парафіяни. Як з’ясували, її передали храму лідери проросійської партії "Альянс патріотів" Ірма Інашвілі й Давид Тархан-Моураві.

9 січня засновниця неурядової організації "Садівники-партизани" Ната Перадзе опублікувала у своєму фейсбуці відео, на якому видно, що ікона облита синьою фарбою. Пізніше активістка сказала журналістам, що це вона облила ікону фарбою.

 

У відповідь активісти консервативної організації "Союз православних батьків", а також лідери опозиційної партії "Альянс патріотів" звинуватили Перадзе в оскверненні святині. У МВС Грузії заявили, що проводять перевірку за цим фактом і вже допитали активістку. Правоохоронці порушили справу про дрібне хуліганство.

Перадзе тим часом повідомила поліцію, що отримує повідомлення з погрозами, й попросила вжити необхідних заходів, щоб покарати авторів цих повідомлень.

У Грузинській православній церкві після цих подій заявили, що не забиратимуть ікону із собору Святої Трійці. Натомість її перемістили на більш чільне місце, а журналістам тимчасово заборонили відвідувати храм, "щоб уникнути подальших непорозумінь і напруженості".

Відео
Новини
Грузія
акції протестів
Читайте також:
Ракетний комплекс Нептун
9 січня, 2024 вiвторок
Військовий експерт розповів, якими потужностями володіє оборонно-промисловий комплекс України
Сили безпеки Еквадору 9 січня 2024 р.
10 січня, 2024 середа
Збройний конфлікт в Еквадорі: у МЗС розповіли, що робити українцям, які перебувають на території країни
Дмитро Пєсков
10 січня, 2024 середа
"Київ із подачі західних кураторів продовжує "гнати на забій" солдатів": добірка російських фейків за 9 січня
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.34
    Купівля 38.34
    Продаж 39.11
  • EUR
    Купівля 41.93
    Продаж 43.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 січня
23:57
Кепа Аррісабалага, Реал - Атлетико
"Реал" на останніх хвилинах дотиснув "Атлетико" та вийшов у фінал Суперкубка Іспанії: конкурент Луніна провалив матч
23:36
Оновлено
Окупанти запустили дві ракети
Росіяни вдарили по цивільному об'єкту в Харкові 10 січня: пошкоджено будівлю, кількість постраждалих зросла
23:28
Росія продовжує продукувати фейки
"Натовські інструктори обіцяють евакуювати бандерівських офіцерів з України": добірка російських фейків за 10 січня
23:23
Оновлено
Володимир Зеленський з президентом Литви Гітанасом Науседою
Візит Зеленського до країн Балтії: подробиці та підсумки зустрічей у Литві
23:02
транспорт аеропорти Молдова світ
З Одеси до аеропорту Кишинева планують запустити спеціальний трансфер
22:42
Полонені, російська армія
Українські військові взяли в полон найманця з Сомалі, - "Армія TV"
22:34
Сергій Кислиця
Ніхто так не поставив під загрозу перспективи існування РФ і росіян, як Путін, – постпред України в ООН Кислиця
22:19
Кім Чен Ин та Путін
КНДР використовує Україну як полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд, - представник Південної Кореї в ООН
22:10
Ексклюзив
на фото Мар'яна Безугла
Безуглу звільнять після прийняття законопроєкту про мобілізацію, - політолог Кулик
21:45
Греція
Прем'єр Греції підтвердив наміри надати більше прав гомосексуальним парам
21:04
Ольга Колінько
Ексзаступницю генпрокурора Колінько та її доньку знайшли мертвими в сусідніх квартирах
20:57
OPINION
Віталій Портников
Безугла закрила Раду
20:48
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Найближчим часом слід очікувати нової хвилі атак противника по всій лінії фронту. Колонка Сергія Згурця
20:46
Оновлено
Марʼяна Безугла
Стефанчук розповів, коли на засіданні Ради зможуть розглянути постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету
20:43
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін прагне напасти на країни НАТО, щоб показати їхню неспроможність швидкого реагування, - дипломат Чалий
20:26
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Міністр оборони Італії розповів про сигнали, які "свідчать про готовність України та РФ до мирних переговорів"
20:03
OPINION
Ірина Цілик
"Я б своєму ногу зламала, але не відпустила на війну!"
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 686-го дня війни: ЄС може до весни виробити мільйон артснарядів для ЗСУ,  українські диверсантки отруїли 46 російських окупантів у Криму
19:58
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Лінія фронту активна: Залужний розповів про продуктивну роботу з командирами бригад на Куп'янському напрямку
19:58
Оновлено
Екс-суддю Богдана Львова поновили на посад
Окружний адмінсуд Києва зобовʼязав поновити суддю Львова на посаді. Верховний Суд оскаржуватиме рішення
19:25
Ексклюзив
Вугледар
Вугледар є пріоритетним напрямком для наступу росіян, - майор запасу НГУ Гетьман
19:18
Українські ракетні війська обстріляли пункт управління і склад росіян
19:11
Європарламент
Попри спротив Угорщини: у Брюсселі проголосували за початок переговорів з Європарламентом про надання Україні 50 млрд євро
19:07
Українська армія ЗСУ
ЗСУ увійшли до двадцятки найпотужніших армій світу, - рейтинг Global Firepower
19:00
COVID-19
Зростання захворюваності на грип та COVID-19: чи можуть в Україні знову оголосити карантин
18:57
Ексклюзив
FPV-дрони
У Міноборони вважають дрони з тепловізорами за $2 тис. дорогими, але кожен з них здатен врятувати життя 10 солдатів, - військовий Бабичев
18:41
На фото: WhatsApp
СтратКом ЗСУ запустив канал у WhatsApp
18:30
Оновлено
Верховна Рада
Засідання Комітету ВР з нацбезпеки щодо законопроєкту про мобілізацію перенесли на 11 січня
18:20
Дональд Трамп
Трамп під час президентства попереджав фон дер Ляєн, що не допомагатиме Європі, якщо на неї нападуть, - Politico
18:18
Українські пілоти проходять навчання на F-16 за різними програмами у п'яти країнах, - Міноборони
18:10
Катрін Денев
Катрін Денев озвучила французькою книгу Якимчук "Абрикоси Донбасу"
18:10
Італія
Італійський парламент підтримав продовження військової допомоги Україні
18:00
РФ утримує в полоні 25 журналістів, які не є комбатантами, – нардеп Юрчишин
18:00
OPINION
Ігор Гулик
Путін не впізнає себе
17:46
ресторан Subway
НАЗК внесло мережу ресторанів Subway до переліку спонсорів війни
17:37
Звільнення полонених
Росіяни поширюють фейк, що 3 січня з полону повернулися 173 українці, а не 230, - ЦПД
17:34
На фото: Руслана
Не лише Огнєвіч і "СКАЙ": Руслана також постраждала від шахраїв та переносить концерти
17:29
СБУ, колаборанти
Тюремний строк отримала організаторка фейкового референдуму на Луганщині: її спіймали у Києві
17:19
сигарети, табак
Держрегуляторна служба не схвалила законопроєкт про заборону викладки сигарет на вітринах
17:13
Ексклюзив
На фото: Учитель історії Владислав Штегельський
Учитель історії Владислав Штегельський розповів, з якими проблемами стикаються молоді спеціалісти у школах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV