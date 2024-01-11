У Тбілісі активістка облила фарбою ікону зі Сталіним, проросійські протестувальники влаштували акцію біля її дому

Про це повідомив проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу".

Учасники акції протесту, які прийшли до будинку Нати Перадзе, заявили, мовляв, вона "образила ікону". Також вони вигукували образи на її адресу й обіцяли, що "самі виконають те, чого не виконали держава і закон".

Учасників акції оточила поліція, їм запропонували розійтися та попередили, що будь-яке порушення закону правоохоронці негайно припинятимуть.

Фото: facebook.com/dato.shalikashvili1

Ікону святої Матрони Московської, на якій зображено Сталіна, виявили в соборі Святої Трійці у Тбілісі парафіяни. Як з’ясували, її передали храму лідери проросійської партії "Альянс патріотів" Ірма Інашвілі й Давид Тархан-Моураві.

9 січня засновниця неурядової організації "Садівники-партизани" Ната Перадзе опублікувала у своєму фейсбуці відео, на якому видно, що ікона облита синьою фарбою. Пізніше активістка сказала журналістам, що це вона облила ікону фарбою.

У відповідь активісти консервативної організації "Союз православних батьків", а також лідери опозиційної партії "Альянс патріотів" звинуватили Перадзе в оскверненні святині. У МВС Грузії заявили, що проводять перевірку за цим фактом і вже допитали активістку. Правоохоронці порушили справу про дрібне хуліганство.

Перадзе тим часом повідомила поліцію, що отримує повідомлення з погрозами, й попросила вжити необхідних заходів, щоб покарати авторів цих повідомлень.

У Грузинській православній церкві після цих подій заявили, що не забиратимуть ікону із собору Святої Трійці. Натомість її перемістили на більш чільне місце, а журналістам тимчасово заборонили відвідувати храм, "щоб уникнути подальших непорозумінь і напруженості".