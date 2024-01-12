У Грузії церква просить переписати ікону, на якій зображений Сталін
Православна церква Грузії просить жертводавців переписати ікону канонізованої РПЦ святої Матрони Московської, на якій зображений радянський диктатор Йосиф Сталін
Про це йдеться у заяві церкви.
"Загалом, залежно від канонічних правил іконографії, на іконі із зображенням будь-якої особи, в тому числі правителів і простих людей, єретиків і гонителів, може бути написаний не тільки святі, але й реальні історії, пов'язані з життям святого, християнської віри, навіть мучеників самого святого. Однак це зовсім не означає, що ікона прославляє цих осіб або надає їм якусь гідність, але такі деталі є відображенням безсумнівних фактів, пов'язаних зі святим", - пояснили у заяві.
Через це дарувальників ікони просять змінити епізод або це зробить сама церква.
Також у церкві заявили, що ікона із зображенням Сталіна стала об’єктом "абсолютно невиправданих образливих дій, а напруга ще більше зросла".
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