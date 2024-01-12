У Грузії церква просить переписати ікону, на якій зображений Сталін

Про це йдеться у заяві церкви.

"Загалом, залежно від канонічних правил іконографії, на іконі із зображенням будь-якої особи, в тому числі правителів і простих людей, єретиків і гонителів, може бути написаний не тільки святі, але й реальні історії, пов'язані з життям святого, християнської віри, навіть мучеників самого святого. Однак це зовсім не означає, що ікона прославляє цих осіб або надає їм якусь гідність, але такі деталі є відображенням безсумнівних фактів, пов'язаних зі святим", - пояснили у заяві.

Через це дарувальників ікони просять змінити епізод або це зробить сама церква.

Також у церкві заявили, що ікона із зображенням Сталіна стала об’єктом "абсолютно невиправданих образливих дій, а напруга ще більше зросла".