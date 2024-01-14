Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Скандал з іконою зі Сталіним у Тбілісі: рух "Альт-Інфо" вимагає арешту причетної художниці, "Грузинська мрія" хоче кримінальну відповідальність за такі дії

Скандал з іконою зі Сталіним у Тбілісі: рух "Альт-Інфо" вимагає арешту причетної художниці, "Грузинська мрія" хоче кримінальну відповідальність за такі дії

14 січня, 2024 неділя
17:20
Світ Ікона зі Сталіним

Учасники проросійського руху "Альт-Інфо" вимагають арешту активістки, яка облила фарбою ікону з зображенням Сталіна. Партія "Грузинська мрія" виступає за запровадження відповідальності за такі дії

Про це повідомляють видання “Кавказький вузол” та проєкт Радіо "Свобода" "Ехо Кавказу".

Зазначається, що 13 січня учасники руху "Альт-Інфо" провели біля будівлі парламенту Грузії мітинг із вимогою посилити покарання за "осквернення святинь". Після акції протесту лідери руху подали в поліцію заяву з вимогою перекваліфікувати адміністративну справу про дрібне хуліганство. 

"Активісти вимагали розслідувати інцидент за кримінальною статтею про незаконне перешкоджання релігійним обрядам шляхом насильства, погроз або образ почуттів віруючих. Ця стаття передбачає до року позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

"Початок слідства за статтею про дрібне хуліганство - це дурість... Ми сподіваємося, що статтю буде перекваліфіковано... Якщо Перадзе не затримають, у країні почнуться дуже великі проблеми", - сказав лідер "Альт-Інфо" Кокі Маргошії.

Тим часом партія "Грузинська мрія" хоче, аби в країні запровадили кримінальну відповідальність за "осквернення релігійних атрибутів та культових споруд".

Художниця й громадська активістка Ната Парадзе, яку і звинувачують в "оскверненні" ікони, вважає вимоги "Грузинської мрії" диктатурою. 

"Це саме той закон, проти якого бунтували. Це диктатура, і проти цього потрібно вжити заходів, якщо це можливо, але я не думаю, що взагалі щось можливе за "Грузинської мрії". Треба просто на виборах якнайшвидше їх прибрати… Потрібно цю "Грузинську мрію" прибрати та ухвалити багатопартійний парламент”, - сказала Ната Парадзе. 

Також активістка прокоментувала свій протест щодо розміщення ікони святої Матрони Московської, на якій зображений радянський диктатор Йосиф Сталін. 

"Це Сталін, це російська, московська Матрона, якась юродива. Це зараз програма Росії – якоюсь мірою популяризувати Сталіна. Нехай вони самі за свої святині переймаються. Це храм церкви, яка отримує мої податки, у мене не питали, чи згодна я, чи ні сплачувати їм податки. Вони поставили над містом храм (собор Святої Трійці). Я протестувала проти того, щоб цей «архітектурний жах» стояв над містом. Це моє місто і це мої гроші, і я маю право обливати фарбою вбивцю людей", - наголосила Ната Парадзе. 

  • 11 січня учасники проросійського угруповання "Альт-Інфо" влаштували акцію протесту у Тбілісі біля будинку громадянської активістки Нати Перадзе. Вона облила синьою фарбою ікону святої Матрони Московської із зображенням радянського диктатора Йосифа Сталіна. Ікону виявили в соборі Святої Трійці. Як з’ясували, її передали храму лідери проросійської партії "Альянс патріотів" Ірма Інашвілі й Давид Тархан-Моураві.
  • 12 січня православна церква Грузії попросила жертводавців переписати ікону канонізованої РПЦ святої Матрони Московської, на якій зображений радянський диктатор Йосиф Сталін.
Росія
Грузія
акції протестів
Читайте також:
пожежа, Київ
13 січня, 2024 субота
Пожежа у київському ТРЦ "Космополит": серед трьох постраждалих є 8-річна дівчинка
Жигулівське
13 січня, 2024 субота
Уманський пивзавод перейменував пиво "Жигулівське": яка причина та нова назва
Джо Байден
13 січня, 2024 субота
"Їм доведеться дуже багато за що платити", - Байден поставив ультиматум республіканцям через допомогу Україні
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.06
    Купівля 38.06
    Продаж 38.83
  • EUR
    Купівля 41.79
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
14 січня
18:30
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден
Наша логіка має змінитися, ми не повинні бачити результати війни тільки в тому, чи допоможе нам Захід, - дипломат Чалий
18:27
Румунія
Україна почала переговори з Румунією щодо укладення безпекової угоди
18:01
OPINION
Павло Клімкін
Угода з Великою Британією: це не безпекові гарантії
17:57
Російські військові
Поблизу Авдіївки ворог тримає близько 40 тисяч окупантів
17:42
пожежа, Київ
Парк розваг у київському ТРЦ "Космополит" підпалив 7-річний хлопчик, - Нацполіція
17:34
Оновлено
Вулкан вивергає лаву та дим під час виверження на півострові Рейк’янес, Ісландія, 14 січня 2024 р.
Унаслідок виверження вулкана в Ісландії ввели надзвичайний стан
17:30
Інтерв’ю
Трамп і Байден
Європа нарешті відчула загрозу від РФ і посилила допомогу Україні, - Піонтковський
17:30
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 січня: скільки коштують долар та євро
17:02
Олаф Шольц
Шольц невдоволений тим, як Макрон підтримує Україну та удари по хуситах Ємену, - Telegraph
16:24
Королева Данії Маргрете сидить у екіпажі, запряженому кіньми, у день, коли вона зрікається престолу після 52 років перебування на троні, а її старший син, кронпринц Фредерік, сходить на престол як король Фредерік X, у Копенгагені, Данія, 14 січня 2024 р.
У Данії відбулося сходження на престол короля Фредеріка X
16:16
Кая Каллас
Прем’єрка Естонії Каллас підтвердила, що Естонія не видаватиме українських чоловіків
16:07
OPINION
Віктор Таран
Якщо влада має план "Б"...
16:00
Огляд
Реджеп Ердоган та Путін
Що об'єднує Ердогана і Путіна, та чи можуть турки пропустити військові кораблі РФ в Чорне море
15:51
У Давосі обговорять у 20 разів смертоноснішу за COVID "Хворобу X"
15:48
Кожан
У Кременчуці хлопці знущалися з кажана та знімали це на відео: їх засудили до 5 років умовного покарання
15:34
Російські військові
Ексмер Владивостока, засуджений на 12 років за хабарі, вирушив воювати проти України
15:20
Польща, черги на кордоні
Поляки продовжують блокувати українські вантажівки на трьох прикордонних пунктах
15:10
Ексклюзив
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
РФ не має ресурсу для атаки на Одесу, - військовий експерт Селезньов
15:06
у Вовчанську РФ обстріляла зерносховище
"Знищений врожай і зруйновані приміщення": у Вовчанську РФ обстріляла зерносховище
14:53
Мая Санду
"Вразливі місця ще є": Санду заявила, що цієї весни Росія відновить спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові
14:40
У роковини удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі містяни вшанували пам'ять загиблих
У роковини ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі містяни вшанували пам'ять 46 загиблих
14:27
Порубне
Румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через ПП "Порубне - Сірет"
14:23
Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук
Які бойові літаки потрібні Україні і чи можна відмовитися від радянської техніки: пояснення від командувача Повітряних Сил Олещука
14:15
Інтерв’ю
Оксана Романюк - очільниця Інституту масової інформації
Влада поставила на телеграм? Інтерв'ю з Оксаною Романюк, ІМІ
14:10
Рустем Умєров
Вихід на кордони 1991 року та консультації по 3-4 рази на тиждень: Умєров пояснив, чому угода з Британією не повторить Будапештський меморандум
14:04
OPINION
Карл Волох
Удар по хуситах: не ображайтеся на Америку
13:47
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Війна проти ХАМАСУ триватиме, доки не буде закритий кордон між Єгиптом і Газою, і Гаага її не зупинить, - Нетаньягу
13:45
мобілізація
Обмеження на мобілізацію буде не за групою інвалідності, а за "конкретними захворюваннями", - нардепка
13:20
Марія Захарова
Захарова радить американцям краще охороняти "нафтові об'єкти у Техасі"
13:08
медицина
Дефіцит антибіотиків, брак персоналу і фінансовий тиск: розвідка Британії розповіла про вплив війни на медицину у РФ
12:56
У Давосі проходить четверта зустріч радників з нацбезпеки: працюють над Формулою миру в Україні
12:40
Обстріл Станіслава 14 січня
Війська РФ атакували дроном підрозділ пожежної охорони на Херсонщині: поранено 4 працівників
12:37
Пара комах-палочників острова Лорд-Хау
Дослідники відродили популяцію комах, які вважались вимерлими протягом 80 років
12:00
OPINION
Валерій Чалий
У тотальній війні поразку чи перемогу здобувають не окремі політики, а вся країна
11:12
Ексклюзив
Іван Тимочко
Військовий Тимочко розповів, як політики та медіа формують суспільну думку й впливають на події на фронті
11:07
У Києві рятувальники дістали з-під криги чоловіка: він помер дорогою до лікарні
10:39
Ракета
Військові навчання і підсилення ППО сусідніми країнами, говорить про те, що "туди щось залітало", - Ігнат
10:33
OpenAI дозволила використовувати ChatGPT у військових цілях
10:28
Ексклюзив
ЗСУ, мобілізація
Середній вік солдата є вищим ніж 40 років, - командир батальйону 5-ї ОШБр Тарасенко про дефіцит молодих військових
10:05
конгрес США
Конгрес США погодив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV