Скандал з іконою зі Сталіним у Тбілісі: рух "Альт-Інфо" вимагає арешту причетної художниці, "Грузинська мрія" хоче кримінальну відповідальність за такі дії

Про це повідомляють видання “Кавказький вузол” та проєкт Радіо "Свобода" "Ехо Кавказу".

Зазначається, що 13 січня учасники руху "Альт-Інфо" провели біля будівлі парламенту Грузії мітинг із вимогою посилити покарання за "осквернення святинь". Після акції протесту лідери руху подали в поліцію заяву з вимогою перекваліфікувати адміністративну справу про дрібне хуліганство.

"Активісти вимагали розслідувати інцидент за кримінальною статтею про незаконне перешкоджання релігійним обрядам шляхом насильства, погроз або образ почуттів віруючих. Ця стаття передбачає до року позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

"Початок слідства за статтею про дрібне хуліганство - це дурість... Ми сподіваємося, що статтю буде перекваліфіковано... Якщо Перадзе не затримають, у країні почнуться дуже великі проблеми", - сказав лідер "Альт-Інфо" Кокі Маргошії.

Тим часом партія "Грузинська мрія" хоче, аби в країні запровадили кримінальну відповідальність за "осквернення релігійних атрибутів та культових споруд".

Художниця й громадська активістка Ната Парадзе, яку і звинувачують в "оскверненні" ікони, вважає вимоги "Грузинської мрії" диктатурою.

"Це саме той закон, проти якого бунтували. Це диктатура, і проти цього потрібно вжити заходів, якщо це можливо, але я не думаю, що взагалі щось можливе за "Грузинської мрії". Треба просто на виборах якнайшвидше їх прибрати… Потрібно цю "Грузинську мрію" прибрати та ухвалити багатопартійний парламент”, - сказала Ната Парадзе.

Також активістка прокоментувала свій протест щодо розміщення ікони святої Матрони Московської, на якій зображений радянський диктатор Йосиф Сталін.

"Це Сталін, це російська, московська Матрона, якась юродива. Це зараз програма Росії – якоюсь мірою популяризувати Сталіна. Нехай вони самі за свої святині переймаються. Це храм церкви, яка отримує мої податки, у мене не питали, чи згодна я, чи ні сплачувати їм податки. Вони поставили над містом храм (собор Святої Трійці). Я протестувала проти того, щоб цей «архітектурний жах» стояв над містом. Це моє місто і це мої гроші, і я маю право обливати фарбою вбивцю людей", - наголосила Ната Парадзе.